La vergonzosa pelea entre los jugadores del Betis y el Como: ¡A puñetazos en un amistoso!

Pelea entre los jugadores del Betis y el Como

Los verdiblancos y el equipo entrenador por Cesc Fábregas llegaron a las manos justo antes del descanso de un partido amistoso celebrado en Cádiz.

Lo que iba a ser un partido amistoso sin aparente relevancia se tornó en un auténtico caos. Justo antes del final de la primera parte se produjo una monumental pelea entre los jugadores del Real Betis y el Como italiano. El amistoso se celebró en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción.

El altercado de la vergüenza se produjo tras un empujón de Álvaro Vallés a un jugador del combinado italiano motivado por la dureza de los futbolistas del equipo de Lombardía. Con esa acción, la batalla campal estaba servida entre futbolistas y miembros del cuerpo técnico.

Uno de las acciones más lamentables la protagonizaron Fornals y Perrone. El del Betis lanzó una bofetada al jugador argentino y este le respondió a base de puñetazos. Incluso, el propio técnico español, Cesc Fábregas, se encaró con Rodrigo Riquelme, reciente fichaje del club sevillano.

El colegiado saldó la pelea con dos tarjetas rojas, una para cada equipo. La recibieron Perrone y Héctor Bellerín, aunque más adelante rectificó su decisión y fue finalmente Pablo Fornals el que acabó expulsado por su pelea cuerpo a cuerpo con el jugador del Como.

En el caso de Bellerín, también fue protagonista al recibir una brutal patada en la nuca por parte del exjugador del Villarreal y del Sevilla, Alberto Moreno. El caos se apoderó del partido.

En lo puramente futbolístico, el Betis perdió el amistoso por dos goles a tres. Isco y Junior Firpo marcaron para los verdiblancos. Por el lado italiano, anotaron Assane Diao, Da Cunha y Azón, quien dio la victoria final a los de Cesc Fábregas en el último minuto del amistoso de pretemporada. Un partido de goles que se vio eclipsado por la vergonzosa tangana entre ambos equipos.