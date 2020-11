En el plano deportivo y profesional, el 2020 está siendo el peor año que se le recuerde a Leo Messi. Las múltiples diferencias con el expresidente culé, Josep María Bartomeu, unidas al famoso burofax, a los desplantes de diversos entrenadores hacia él y al notorio bajón físico, han hecho que el argentino esté en el punto de mira.

Si hace unos días era Quique Setién el que decía que "no se puede cambiar a este muchacho", hace unas semanas fue Andoni Zubizarreta quien afirmó, en palabras del 'Tata' Martino, que Leo aplicaba su ley en el club y que tenía potestad para derrocar a su compatriota.

"'Tata' Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé", explicó Zubizarreta, jugador con más partidos en la historia del conjunto azulgrana.

Ahora, en declaraciones a 'Telemundo Deportes', Martino ha desmentido al que fuera director deportivo del Barça, asegurando que si hubiera tenido que decirle algo a Messi lo hubiera hecho.

"Yo nunca exprese esas palabras, y en todo caso, si yo tuviera algo que decir ahora o antes se lo hubiera dicho al futbolista. De mi boca nunca salieron esas palabras y no tengo nada que decir al respecto", justificó el 'Tata'.

"Desde que me fui del Barcelona y desde que me fui de la selección de Argentina no doy nota ni en España ni en Argentina, con lo cual es muy difícil que lo haya podido decir públicamente", añadió el técnico.

Por último, el argentino apuntó que su etapa en la Ciudad Condal fue una fase más de aprendizaje dentro de su dilatada carrera: "Esa es una cuestión del pasado, no viene al caso hablar. Las cosas las debemos de hablar y decir en el momento, después no tienen validez, yo ya me expresé públicamente y no hay nada que cambie mi opinión. Hace mucho que pasó mi estadía en Barcelona y no hay nada que agregar. Para mi, teniendo 14 años como entrenador, llegar ahí fue un aprendizaje, nadie me dijo cómo iba a ser llegar al Barcelona".