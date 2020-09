El que fuera director deportivo del FC Barcelona, Andoni Zubizarreta, charló con Vicente del Bosque en 'El País' sobre distintos temas candentes de la actualidad futbolística.

Como no podía ser de otra forma, el tema de Leo Messi fue uno de los gruesos de la conversación entre el jugador con más partidos en Primera División (622) y el entrenador campeón del Mundial y la Eurocopa.

Sobre la salida del argentino del club azulgrana, el exportero del Athletic, Barça y Valencia, explicó que "hay jugadores que representan mucho más que ser un gran jugador y Leo es de esos. Su pérdida habría que haberla medido desde la perspectiva de la pérdida de un futbolista en sí y la pérdida para la competición, para los chavales que se fijan y quieren ser los mejores".

A su vez, Zubizarreta analizó el que él considera el "gran problema" del '10': "Messi no ha sabido mostrar la imagen de un jugador de barrio, es decir, la de ser muy buen compañero, tener buen comportamiento en el club para ser un futbolista ideal. Su gran problema es que compite contra si mismo".

Por último, y en referencia al archicomentado tema de que Messi elige a sus entrenadores, Andoni recordó la época del 'Tata' Martino en la Ciudad Condal durante la temporada 2013/2014: "'Tata' Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé".