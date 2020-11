Quique Setién, exentrenador del Barcelona, ha hablado en 'El País'. El cántabro, en una charla con Vicente del Bosque, ha dado su opinión de su experiencia en el banquillo azulgrana, y también sobre la figura de Lionel Messi.

"No es un jugador fácil de gestionar. Hay que tener en cuenta que es el mejor jugador de todos los tiempos, así que quién soy yo para cambiarle. Allí le han aceptado tal y como durante años y no le han cambiado", afirmó Setién.

El técnico compara a Messi con lo visto en el documental de Michael Jordan: "Lo vimos ahí, una faceta que no es la de jugador que es más difícil de gestionar. Ves cosas que no te esperas. Es reservado, te hace ver las cosas que quiere. Y no, no habla mucho, pero mirar, mira".

Setién cuenta lo imposible que le fue ser él en el Barça: "La realidad es que no pude ser yo ni hice lo que tenía que hacer. Podía haber tomado decisiones drásticas, pero no habrían arreglado nada en tan poco tiempo".

"Con el 2-8 quedas tremendamente dañado. Pasas a la historia del Barça por esa derrota y yo asumo mi culpa. Luego me enteré de que la decisión de despedirme ya estaba tomada antes de jugar contra el Bayern", confirma Setién.

Sobre si volverá a entrenar, de momento parece ser que no:" Estoy a gusto en casa, con las famosas vacas y con el mar. El luto ya lo pasé".

