Al igual que Álvaro Morata en España, Marcus Berg fue duramente criticado en Suecia. El delantero sueco erró una ocasión clarísima de gol en la segunda mitad tras un pase de Isak. Con la portería vacía, el nueve del combinado nórdico envió el balón fuera de forma inexplicable. Su fallo no ha pasado por alto en redes sociales, donde aficionados suecos la tomaron con el jugador del Krasnodar.

Entre los mensajes, desgraciadamente no faltaron las faltas de respeto y amenazas. Incluso parte de las críticas fuera de lugar iban encaminadas a la petición de una retirada de la nacionalidad sueca de Berg, que tras el encuentro algunos de sus compañeros tuvieron que salir a defenderle.

A su vez, el ariete se ha vito obligado a censurar los comentarios de sus publicaciones de Instagram después de que los 'hinchas' suecos cargasen contra él en la imagen en la que celebraba el 10º cumpleaños de su hija.

"No hay cosas extrañas, unas veces tienes suerte y otras no. Estas cosas son increíblemente tristes, porque ganamos y perdemos juntos", afirmó Isak, delantero de la Real Sociedad y su socio en ataque ante España. "Es tan, tan ridículo que no voy a gastar energía en comentarlo", dijo Olsen, portero sueco.

Ante la gravedad del asunto, la Federación ya ha abierto una investigación para reunir todos los comentarios ofensivos hacia Berg. "Realizaremos un seguimiento y escanearemos los comentarios durante la noche. Lo recopilaremos mañana. Tenemos contacto directo con nuestro departamento de seguridad en caso de que necesitemos actuar con un informe policial o similar", aseguró Jakob Kakembo, jefe de prensa de la selección sueca.

"Nos vamos a reunir, hemos hablado con la Policía para ser escuchados", aseguró Martin Fredman, jefe de seguridad de Suecia.