No encontró el gol España, no encontró el gol Álvaro Morata. La selección se quedó a cero ante Suecia y no pudo pasar del empate a pesar de contar con varias ocasiones claras.

Sin duda la más clara la tuvo Morata, que frente al portero Olsen, en solitario, mandó la pelota fuera y no inauguró el marcador. Y La Cartuja se impacientó.

Tras esa ocasión errada, el público pitó al delantero de la Juventus, aunque también recibió aplausos animados por Luis Enrique desde la banda.

Unos 60 minutos duró en el encuentro el atacante, que fue sustituido por Pablo Sarabia. Minutos después el seleccionador puso en el campo a Gerard Moreno, máximo goleador español esta temporada con el Villarreal, tanto en LaLiga como en la Europa League.

Pero el gol seguía sin llegar, ni siquiera las ocasiones claras. Marcos Llorente, muy activo como carrilero derecho, evitó el disgusto en la primera mitad, evitando el tanto de Aleksander Isak.

La tuvo precisamente Gerard Moreno de cabeza, en un testarazo desde el área pequeña, pero Olsen volvió a evitar el gol. Sarabia, que estuvo muy activo, tuvo dos en el descuento pero tampoco las aprovechó.

'La Roja' suma un punto en su primera jornada del Grupo E y el próximo sábado se las verá con la Polonia de Robert Lewandowski, que cayó esta tarde ante Eslovaquia.