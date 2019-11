El delantero inglés Raheem Sterling ha sido apartado de la selección inglesa por su seleccionador, Gareth Southgate, tras el enfrentamiento producido en el último entrenamiento con Joe Gomez.

Continúa la polémica entre los jugadores, ya que el pasado domingo en el partido que enfrentó al Liverpool contra el Manchester City se pudo ver a ambos jugadores enzarzados en una pequeña disputa, que finalizó gracias a la actuación de uno de los capitanes del equipo 'red', James Milner.

El jugador del Manchester City se sintió ofendido cuando vio a varios de sus compañeros de selección, entre ellos Joe Gomez, reirse de él durante el entrenamiento. Ese hecho llevó a Sterling a coger del cuello a Joe Gomez y decirle: "¿Sigues siendo el tío grande?".

Sterling se ha disculpado tras todo lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram: "Lo primero y más importante, todo el mundo sabe lo que ese partido significa para mí. Todos saben que yo no soy de esa forma. Joe y yo tuvimos unas palabras, aclaramos las cosas y seguimos adelante. Estamos en un deporte donde las emociones son altas y soy suficientemente hombre para admitir cuándo las emociones me superan. Jugamos a este deporte por nuestro amor a él. Joe y yo estamos bien y entendemos que fue una cosa de 5 o 10 segundos, está superado y no queremos hacer de esto algo más grande de lo que es. Vamos a enfocarnos en nuestro partido del jueves", escribió.

Según informaciones de Sky Sports, ambos jugadores fueron separados por sus compañeros y minutos más tarde, el capitán del Liverpool, Jordan Henderson, via telefónica llamó a ambos jugadores a la vez para mediar entre las partes. Una conversación que terminó con las disculpas de Sterling.