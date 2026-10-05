Sorteo Copa del Rey 2026/27: todos los partidos de la primera ronda

La RFEF ha llevado a cabo en la mañana de este lunes el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, ha acogido este lunes el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey.

En el bombo no han estado Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético, que al estar clasificados para la Supercopa de España están exentos de jugar la Copa hasta los dieciseisavos de final.

Los 56 partidos, armados en función de criterios de proximidad geográfica, se jugarán entre los días 27, 28 y 29 de octubre.

No habrá VAR hasta la ronda de octavos de final y los equipos de regional jugarán siempre como locales ante un Primera División.

COPA A

Ribadesella - Racing Club

Auriense - Deportivo

Salamanca UDS - Celta

Covadonga - Valladolid

Guijuelo - Sporting de Gijón

Laredo - Burgos CF

Numancia - Oviedo

Llanera - Ponferradina

Arosa - Pontevedra

Tordesillas - Mirandés

Segoviana - Cultural

Coruxo - Zamora

Real Ávila - Unionistas

Gimnástica Torrelavega - UD Ourense

COPA B

Atlético Calatayud - Osasuna

Anaitasuna - Deportivo Alavés

Vencedor Prat / San Rafael - Athletic

Sestao River - Espanyol

Varea - Andorra

Cuarte - Girona

Pamplona - Eibar

Utebo - Sabadell

Peña Sport - Huesca

Tudelano - Real Zaragoza

Manresa - Sant Andreu

Calamocha - Europa

Reus - Barakaldo

Amorebieta - UD Logroñés

Portugalete - Real Unión

COPA C

Tavernes - Valencia CF

UD Pinatar - Elche CF

Sporting Alcázar - Málaga

Tarancón - Levante

Manacor - Villarreal

Castellonense - UD Almería

Alcoyano - Mallorca

Conquense - Castellón

Poblense - Ceuta

Puertollano - Albacete

Cieza - Granada

Atlético Baleares - Eldense

Minera - Cartagena

Mijas - Real Jaén

Antequera - Águilas

COPA D

Lebrijana - Getafe

Vencedor Unión Güimar / Sporting Hortaleza - Sevilla

Recreativo - Rayo Vallecano

Navalcarnero - Real Betis

Trival Valderas - CD Leganés

RSD Alcalá - Las Palmas

Badajoz - Tenerife

Xerez CD - Cádiz

Atlético Paso - Córdoba

San Sebastián de los Reyes - CD Coria

Don Benito - Extremadura

Lucena - Rayo Majadahonda