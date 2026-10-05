Barcelona, Madrid, Real Sociedad y Atlético, exentos
Sorteo Copa del Rey 2026/27: todos los partidos de la primera ronda
La RFEF ha llevado a cabo en la mañana de este lunes el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey.
La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, ha acogido este lunes el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey.
En el bombo no han estado Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético, que al estar clasificados para la Supercopa de España están exentos de jugar la Copa hasta los dieciseisavos de final.
Los 56 partidos, armados en función de criterios de proximidad geográfica, se jugarán entre los días 27, 28 y 29 de octubre.
No habrá VAR hasta la ronda de octavos de final y los equipos de regional jugarán siempre como locales ante un Primera División.
COPA A
- Ribadesella - Racing Club
- Auriense - Deportivo
- Salamanca UDS - Celta
- Covadonga - Valladolid
- Guijuelo - Sporting de Gijón
- Laredo - Burgos CF
- Numancia - Oviedo
- Llanera - Ponferradina
- Arosa - Pontevedra
- Tordesillas - Mirandés
- Segoviana - Cultural
- Coruxo - Zamora
- Real Ávila - Unionistas
- Gimnástica Torrelavega - UD Ourense
COPA B
- Atlético Calatayud - Osasuna
- Anaitasuna - Deportivo Alavés
- Vencedor Prat / San Rafael - Athletic
- Sestao River - Espanyol
- Varea - Andorra
- Cuarte - Girona
- Pamplona - Eibar
- Utebo - Sabadell
- Peña Sport - Huesca
- Tudelano - Real Zaragoza
- Manresa - Sant Andreu
- Calamocha - Europa
- Reus - Barakaldo
- Amorebieta - UD Logroñés
- Portugalete - Real Unión
COPA C
- Tavernes - Valencia CF
- UD Pinatar - Elche CF
- Sporting Alcázar - Málaga
- Tarancón - Levante
- Manacor - Villarreal
- Castellonense - UD Almería
- Alcoyano - Mallorca
- Conquense - Castellón
- Poblense - Ceuta
- Puertollano - Albacete
- Cieza - Granada
- Atlético Baleares - Eldense
- Minera - Cartagena
- Mijas - Real Jaén
- Antequera - Águilas
COPA D
- Lebrijana - Getafe
- Vencedor Unión Güimar / Sporting Hortaleza - Sevilla
- Recreativo - Rayo Vallecano
- Navalcarnero - Real Betis
- Trival Valderas - CD Leganés
- RSD Alcalá - Las Palmas
- Badajoz - Tenerife
- Xerez CD - Cádiz
- Atlético Paso - Córdoba
- San Sebastián de los Reyes - CD Coria
- Don Benito - Extremadura
- Lucena - Rayo Majadahonda