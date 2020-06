Donde antes hubo cánticos, ahora hay silencio. El fútbol español está de vuelta oficialmente tras la disputa del derbi entre el Sevilla y el Real Betis (2-0). Pero es un fútbol extraño. Un fútbol sin ambiente, sin gritos desde la grada, sin cánticos… un fútbol en un silencio que sólo rompen las indicaciones de entrenadores y jugadores.

Hay que acostumbrarse a este nuevo fútbol que homenajeó a todos los que han luchado en primera línea contra el coronavirus en el minuto 20 con ese aplauso sanitario propuesto por la liga. Cuatro minutos después sonó por megafonía el tradicional aplauso en homenaje a Antonio Puerta. Y precisamente cuatro más tarde también se volvieron a escuchar esos aplausos por Miki Roqué.

El vacío de las gradas contrarrestó con las imágenes que se vieron en el exterior del Ramón Sánchez-Pizjuán. Decenas de personas se congregaron para recibir a los autobuses de los equipos. Una imagen que ambos equipos habían pedido horas antes que no se produjeran. Oídos sordos y críticas merecidas.

España no es como Alemania. A diferencia de la Bundesliga, sí hubo abrazos. Sobre todo en el Sevilla, claro. El protocolo de LaLiga permitió las celebraciones y el cuadro hispalense lo aprovechó. No se gana un derbi todos los días. '¿Cómo no vas a abrazar a Ocampos con la exhibición que está firmando?', debió pensar todo el cuadro sevillista.

El argentino fue el faro de los de Lopetegui. Activo entre líneas, convertido en pesadilla para un Marc Bartra y Sidnei que tampoco podían amarrar los cabezazos de De Jong. A los 10 minutos hizo temblar la escuadra con un lanzamiento potentísimo. Y en la segunda parte encontró el premio.

Tras un penalti muy discutido señalado por Mateu Lahoz a Marc Bartra (el VAR no entró), Ocampos engañó a Joel Robles y abrió el marcador. Fernando cerraría el choque con un cabezazo a la red tras el toque de espuela de (cómo no) Ocampos.

Y así, entre virguerías de Ocampos y la nada desde la grada, volvió LaLiga casi tres meses después de aquel Betis – Real Madrid en el Benito Villamarín. Comienza el maratón, el atracón de fútbol español que no cesará hasta el 19 de julio. Disfruten.