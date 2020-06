ADVERTENCIA DE TEBAS

La fiesta de algunos jugadores del Sevilla FC ha sido muy comentada en los últimos días y este jueves Javier Tebas se ha vuelto a referir a este tema en un encuentro con periodistas internacionales.

Ocampos, Vázquez, De Jong y Banega realizaron una reunión de más de diez personas cuando Sevilla se encontraba en Fase 1, y todos ellos pidieron disculpas por ello a través de las redes sociales.

Hoy Javier Tebas no ha descartado tener que concentrar a los futbolistas en caso de que "no dejen de ir a barbacoas o a fiestas". "No tendremos elección", ha afirmado el presidente de LaLiga.

De Jong y Ocampos, que era duda por problemas físicos, forman en la alineación de Julen Lopetegui.