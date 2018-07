Sergio Ramos: "No descarto cambiar el dorsal 4 por el 93 en mi último año"

Sergio Ramos, central del Real Madrid, ha repasado su trayectoria con el Real Madrid tras jugar su partido 500 con la camiseta blanca. Ramos, clave en las últimas finales de su equipo, ha hablado sobre su gol favorito.

"No sé, tengo alguno que otro bueno y en momentos puntuales. Todos han sido especiales para mí, son como mis hijos, no sabría con cuál quedarme. Pero creo que el de la Décima, porque nos costó mucho ganar la Champions y el último minuto es especial", indicó Ramos.

El central sevillano también bromeó sobre la posibilidad de cambiar el dorsal 4, su actual número, por el 93 en un guiño a un minuto en el que ha marcado goles decisivos.

"El 4 me ha dado suerte, me ha acompañado en mi carrera con el Real Madrid, pero no creas que no me he planteado cambiarlo por el 93", se sinceró Ramos.

Ramos también explicó que el objetivo ante el Nápoles este miércoles es "mantener a cero la portería".

Por último, el jugador de Camas habló sobre sus sensaciones tras cumplir 500 partidos con la camiseta del Real Madrid: "Siento mucho orgullo. No me lo esperaba, hace muchos años no me imaginaba poder lograr una cifra tan importante. A día de hoy lo puedo disfrutar pero me olvido para conseguir más y seguir representando al mejor equipo del mundo".