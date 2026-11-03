La RFEF suspende los partidos de la Copa del Rey y de la Reina por la muerte de Jesús de Miguel

La Real Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado en el que cancela los encuentros previstos para este martes "como muestra de respeto y solidaridad".

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado la suspensión de toda la actividad deportiva marcada para este martes.

Dicha decisión, que es una "muestra de respeto y solidaridad", conlleva la cancelación de los encuentros previstos para este martes, 3 de noviembre, correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey y Copa de la Reina.

Entre ellos se encuentran las eliminatorias que enfrentaban al Anaitasuna y Alavés y al CD Pamplona y el Éibar.

A su vez, se ha cancelado la presentación oficial del partido de la Selección sub-21 ante Japón que se iba a celebrar en Almendralejo.

El comunicado de la RFEF

Tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, y como muestra de respeto y solidaridad, la RFEF ha decretado la suspensión de los encuentros previstos para este martes, 3 de noviembre, correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre y Copa de la Reina Iberdrola, respectivamente.

Asimismo, también queda suspendida la presentación oficial en Almendralejo del partido de la Selección sub-21 ante Japón.

La RFEF informará en las próximas fechas sobre la nueva planificación de sus torneos y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos.