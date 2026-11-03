Mensaje de Gerard Piqué, presidente del Andorra, tras la muerte de Jesús de Miguel: "Lo siento con toda mi alma"

El exfutbolista y empresario Gerard Piqué, durante su participación en el foro Sun Tech

El exfutbolista del Barça y actual mandatario del conjunto andorrano ha lamentado el fallecimiento del delantero del Tenerife tras un choque muy violento con el portero Jesús Owono.

Tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel a los 30 años de edad, Gerard Piqué, presidente del Andorra que este lunes estuvo presente en el Heliodoro Rodríguez y que fue al hospital para interesarse por el estado del jugador, ha publicado un mensaje en redes.

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", reza el texto del exfutbolista del Barça y actual mandatario del conjunto andorrano.

@CDTOficial Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús. — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2026

El delantero del Tenerife sufrió una parada cardiorrespiratoria durante el encuentro que enfrentó al cuadro tinerfeño contra el Andorra este lunes tras chocar violentamente con el portero visitante, Jesús Owono.

De Miguel, que quedó inconsciente, fue evacuado en ambulancia hasta Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde ha fallecido este martes tras estar ingresado desde anoche en cuidados intensivos.

Queda por ver las posibles consecuencias legales que pueda tener la acción de Owono tanto para el propio jugador como para su club.