Puede que el de este sábado sea el Clásico más atípico de los últimos años. El Real Madrid no llega en plenas facultades deportivas y físicas, mientras que el FC Barcelona se encuentra inmerso en una difícil diatriba entre directiva y plantilla.

Sin embargo, un Clásico es un Clásico; la tensión, el ímpetu y el esfuerzo no se negocian. Rivaldo, exfutbolista del cuadro azulgrana, ha analizado el partido en 'Betfair', dando relevancia al 'factor Messi' como clave en el devenir del encuentro, y ha aprovechado para mandar un 'recadito' a Zinedine Zidane y para alabar a un futbolista del elenco blanco.

"Messi está pasando un momento muy difícil por todo lo que ha sucedido en estos meses. Creo que es un partido importante para el Barça y para Messi. Mucha gente lo ha criticado… pero Messi es Messi. El Barcelona va a ganar el partido con dos goles de Leo", ha explicado el brasileño, que se alzó con el Balón de Oro deslumbrando en el Camp Nou.

Paralelamente, Rivaldo incidió en la sorpresa que le produce no ver a su compatriota Vinicius Jr. en el once habitual del Real Madrid: "Zidane se equivoca dejando a Vinicius tantas veces en el banquillo porque ahora mismo es su jugador más peligroso. Ya ha demostrado su calidad y su talento. No necesita aprender más desde el banquillo, sino desarrollarse en el césped para ser cada vez más y más peligroso e influyente en el ataque del Real Madrid. Por todo eso Zidane debería usarlo de inicio en el Camp Nou en este Clásico. En el último ya marcó".

A su vez, reseñó que el Clásico no es un 'todo o nada' para el técnico francés, ya que este, explica, tiene gran crédito por su labor en la 'Casa Blanca': "No creo que peligre, no, porque la temporada pasada el Real Madrid ganó LaLiga. Zidane fue un gran jugador y como entrenador ha ganado tres Champions, además de la propia Liga. No, de momento no. Estamos en el principio de la temporada y el Real Madrid siempre estará ahí, peleando por ser campeón de Liga y Champions porque es un club muy grande".

Por último, Rivaldo tuvo que escoger a un futbolista de la plantilla blanca que ficharía para el Barça y, la verdad, no tuvo muchas dudas: "Escogería a Benzema porque es un delantero que marca muchos goles para el Real Madrid. Seguramente también los marcaría si jugase con la camiseta del Barcelona. Suárez ha salido y Karim es un grandísimo delantero. Me gusta mucho cómo juega en el Real Madrid".