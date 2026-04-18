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Tremendo

¡Increíble! Barrenetxea marca el gol más rápido de la historia en una final Copa del Rey

El extremo txuriurdin cabeceó un buen centro de Guedes para adelantar a la Real Sociedad en lo que ya es un gol histórico en la competición del KO.

Ander Barrenetxea Ander Barrenetxea Getty

El comienzo de final de la Copa del Rey no pudo ser más emocionante. Ander Barrenetxea puso por delante a la Real Sociedad a los trece segundos de partido después de rematar un buen centro de Gonçalo Guedes.

El tanto hizo estallar de alegría a los aficionados de la Real presente en La Cartuja. Un sentimiento más bien contrario fue lo que debieron sentir los colchoneros al ver que tenían que afrontar la final ya con la obligación de remontar para conseguir el título.

El gol de Barrenetxea ya es historia de la competición. Es, con diferencia, el gol más rápido conseguido en una final de Copa del Rey. 'Barrene' le arrebata el récord a Raúl Tamudo, que anotó en la final de 2006 al minuto y 27 segundos de partido.

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