Ahora

Increíble

Apareció cuando el Atleti más le necesitaba: así fue la maravilla de Julián Álvarez que igualó la final de Copa

El argentino firmó un gol espectacular cuando la Real ya acariciaba el título. El talento de Julián dio vida a los del Cholo en una final muy emocionante.

Julián Álvarez Julián ÁlvarezGetty

El Atlético de Madrid no podía. Las ideas en ataque no aparecían y la Real Sociedad se defendía de manera muy cómoda de las acometidas colchoneras. Los cambios del Cholo para buscar el empate no surtieron efecto. Por fortuna para el Atleti apareció Julián Álvarez.

El argentino, tantas veces cuestionado esta temporada, se echó el equipo a la espalda firmando unos último tramo final de encuentro soberbio. En el minuto 83, cuando la Real ya acariciaba la Copa, Julián recortó en la frontal del área y fusiló a Marrero con un remate tremendo. Estallaba la locura atlética.

Los del Cholo, con la inercia del empate, siguieron buscando un tercer gol que les diera directamente el título. Sorloth erró un cabezazo que se marchó por poco y Marrero salvó un uno contra uno frente a Cardoso. El encuentro se fue a la prórroga gracias a un Julián Álvarez espectacular que apareció cuando su equipo más lo necesitaba.

Las 6 de laSexta

  1. El progresismo se une contra Trump y la ultraderecha en un cónclave que grita por la democracia: "Doblaremos el brazo a quienes se creen intocables"
  2. Irán vuelve a restringir el tránsito en Ormuz por el bloqueo de EEUU a sus puertos mientras Trump amenaza con nuevos bombardeos
  3. A Trump le "da pena España": el republicano vuelve a la carga por la OTAN y se burla de la economía del país
  4. La regularización de migrantes dispara el odio y la xenofobia en España: "Juega con el miedo de la población"
  5. Juan Carlos I lanza un dardo a Sánchez en una entrevista en 'Le Figaro': "Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"
  6. ¡La Real Sociedad vence al Atlético de Madrid en penaltis y se proclama campeón de la Copa del Rey!