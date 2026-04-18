Apareció cuando el Atleti más le necesitaba: así fue la maravilla de Julián Álvarez que igualó la final de Copa

El argentino firmó un gol espectacular cuando la Real ya acariciaba el título. El talento de Julián dio vida a los del Cholo en una final muy emocionante.

El Atlético de Madrid no podía. Las ideas en ataque no aparecían y la Real Sociedad se defendía de manera muy cómoda de las acometidas colchoneras. Los cambios del Cholo para buscar el empate no surtieron efecto. Por fortuna para el Atleti apareció Julián Álvarez.

El argentino, tantas veces cuestionado esta temporada, se echó el equipo a la espalda firmando unos último tramo final de encuentro soberbio. En el minuto 83, cuando la Real ya acariciaba la Copa, Julián recortó en la frontal del área y fusiló a Marrero con un remate tremendo. Estallaba la locura atlética.

Los del Cholo, con la inercia del empate, siguieron buscando un tercer gol que les diera directamente el título. Sorloth erró un cabezazo que se marchó por poco y Marrero salvó un uno contra uno frente a Cardoso. El encuentro se fue a la prórroga gracias a un Julián Álvarez espectacular que apareció cuando su equipo más lo necesitaba.