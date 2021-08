Quim Domènech, periodista y colaborador de 'El Chiringuito' que presenta Josep Pedrerol, participó en el especial de laSexta por el adiós de Lionel Messi. Ahí, habló del argentino, de su marcha del Barça... y del futuro del 10.

Un futuro que le ligará, muy posiblemente, al PSG: "Todos los caminos conducen a París".

"Me cuentan que la televisión oficial del club tiene preparada ya una programación especial", afirma Quim.

Y ojo a lo que dice: "La imagen de Messi celebrando los goles del PSG abrazado a Sergio Ramos va a doler".

"El contrato estaba listo"

Quim, además, habla del proceso negociador entre Messi y el Barça: "El contrato estaba listo y el comunicado a punto. Estaban felices de seguir en Barcelona".

"Y se ha mordido la lengua. Ha sido elegante. Siente que la directiva le ha traicionado. Se rebajó la ficha en un 50%, y se pensaba que con eso podrían inscribirle... pero no han sido capaces. No digo que no hayan querido, pero no han podido", cuenta.

El periodista prosigue: "Se crearon falsas expectativas. Laporta dijo que sin el contrato de Messi siguen al 95%. Ni cobrando 10 millones podrían haberle retenido. Han estado fichando a más jugadores..."

"La realidad es que el Barça está arruinado con más de 1.300 millones de deudas", sentencia.

