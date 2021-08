Lionel Messi ha hablado en la rueda de prensa de su despedida de la famosa foto con los jugadores del PSG. El argentino, ex del Barça y posible nuevo jugador de los galos, explicó todo lo que hay detrás de esa imagen y calificó la historia de "boludez".

"Todo es una boludez. Ellos bromeaban y todo eso. Luego pasa lo que pasa y se le da más importancia", dice.

Messi explica qué pasó en Ibiza: "Nos juntamos para estar con Di María y con Paredes. Fue todo una casualidad. Luego también estaba Verratti..."

"Pero es la foto del momento que vivíamos", relata.

El argentino, por si no había quedado claro, insiste: "No hay nada más. No hay nada raro".

Jugar en el PSG es una posibilidad

Messi, en sus palabras, confirmó eso sí que jugar en el PSG es "una posibilidad" y que están hablando. De momento, eso sí, no hay nada.

"A estas horas no hay nada con nadie", afirma el astro argentino.

En Francia, tanto 'Le Parisien' como 'L'Equipe' se han hecho eco de la opción de ver a Messi en el PSG. El primer medio informa de hecho que el club galo ya ha confirmado a su plantilla el fichaje del argentino, mientras que el segundo da detalles de su contrato: dos años, con otro opcional, a 40 millones netos el curso.

