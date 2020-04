La Liga de Bélgica ha cerrado sus puertas. La competición doméstica belga ha dicho 'hasta aquí' y ha suspendido, y dado por terminada, toda contienda debido al coronavirus. El Brujas, campeón, con el Gante jugando previa de Champions League y sin descensos a Segunda. Todo, eso sí, tiene que ser validado por la Asamblea General de la Proe League.

Y a saber qué deciden en ella, porque la UEFA no está ni mucho menos de acuerdo con esto y ya ha avisado al resto de países que la vía belga no sería bienvenida por el organismo. Sin embargo, y si LaLiga no logra empezar antes de finales de junio la idea de una temporada en blanco sería una de las opciones... y también la de, por qué no, tomar el camino de Bélgica.

De elegir esta alternativa por arriba no habría duda alguna: el Barcelona, actual líder tras 27 jornadas, sería campeón con el Real Madrid como segundo. Eso sí, mientras que en Bélgica la distancia entre Brujas y Gante es de 15 puntos, aquí la distancia es de dos con 33 aún por jugarse.

El Atlético, sin Champions... salvo que la gane

Ambos estarían en Champions League, al igual que el Sevilla y la Real Sociedad. La ecuación dejaría por tanto fuera del torneo continental a un Atlético que jugará la Europa League junto al Getafe. La diferencia entre los cuatro equipos es de dos puntos.

Dejaría eso por tanto, además, sin opciones de pelear por entrar en Europa al Valencia, que está a un partido de distancia del Atlético, sexto clasificado.

Luego, de tomar el camino belga, no habría descensos. Por tanto, el Espanyol, que tiene 20 puntos tras 27 jornadas y está a seis de la salvación, el Leganés y el Mallorca seguirían en Primera una temproada más.

¿Una Primera división de 22 equipos?

Ahora bien, Segunda división también es una competición de LaLiga, y habría que ver qué pasa con los ascensos. De permitirse subir a los dos primeros clasificados la próxima temporada sería una temporada con 22 equipos, similar a la ya vivida en 1995-96 que terminó con el Atlético campeón.

Estaría por ver qué pasaría con los 'playoff' por el ascenso, y también por si en este torneo, como en Primera división, estarían exentos los descenso... lo que conllevaría también dificultades para Segunda división B y las demás categorías. Estas, eso sí, ya son parte de la RFEF.

La principal opción es acabar

Viendo cómo sería todo de tomar la vía belga es normal que la UEFA tenga la mosca detrás de la oreja. Y viendo también lo que podría pasar con una temporada en blanco, también es lógico que LaLiga pretenda finiquitar el curso en verano.