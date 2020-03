El coronavirus ha paralizado al mundo. Cancelaciones de eventos anuales, retrasos en esperadas películas de cine... y adiós al deporte. O más bien, 'hasta luego' al deporte. El fútbol, como el resto, se ha parado por completo pero cada día que pasa es un día menos que queda para su vuelta. Y Julio Suárez te cuenta todo lo que se ha de saber sobre qué va a pasar con esta temporada.

Y sobre los planes que hay para retomarla, algo que sigue estando muy presente en cada pensamiento que la UEFA tiene. En cada palabra que alguno de sus miembros dice o en la que expresa todo dirigente de uno de los torneos domésticos o de una de las federaciones de cada país. Porque el objetivo es terminarla, algo que, eso sí, no está del todo claro que se vaya a poder hacer.

Porque todo pasa por junio. Todo pasa por un mes clave. Será entonces cuando se sepa si se puede o si no se puede. Si a finales de dicho mes no se ha retomado el balompié, adiós a la temporada. No habrá tiempo. No podrá hacerse. Algo que ha confirmado el mismísimo presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Fútbol en verano... y un apretado 2020-21

La idea pasa por jugar en verano. Por jugar en los meses de junio, de julio y, si fuera necesario, acabar la temporada 2019-20 en el mes de agosto. ¿Y qué pasaría luego? ¿Cómo se afrontaría entonces el curso 2020-21? Apretando al máximo todo el calendario.

Tras 15 días de pretemporada, empezaría en septiembre una campaña cargada de partidos que tiene como objetivo acabar en junio de 2021. La razón, la Eurocopa. Y a ella se llegará con las piernas bien cargadas de minutos y de encuentros concentrados en muy poco espacio de tiempo.

Para llegar a ello, tres claves. La primera, reducir los partidos de selecciones. La segunda, disputar muchos encuentros entre semana. Y la tercera, una de las más importantes, el mes de diciembre. Por primera vez en España, por ejemplo, habría LaLiga en Navidad. Ni vacaciones ni parón para el turrón y los mazapanes.

Y luego, la Eurocopa

Esa es la idea que tienen los mandamases de UEFA y de FIFA, que están en permanente comunicación, para solventar esta crisis del coronavirus en lo relativo al fútbol. La Eurocopa será en verano de 2021, y viendo cómo sería el calendario del curso que vienen los futbolistas van a necesitar dosificarse al máximo para no llegar con un exceso de kilometraje en sus piernas.

Además, no hay fecha ni para la Champions ni para la Europa League. Ceferin, eso sí, ha dejado claro que por su cabeza no pasa que la final que decidirá quién se lleva la 'orejona' de la 2019-20 sea a puerta cerrada.

De momento todo parece lejano, y más aun estará de cumplirse la predicción de un virólogo alemán que afirmó que hasta 2021 sería impensable jugar partido de fútbol alguno. Con o sin público, matizó, pues la gente se reuniría en sus casas y el coronavirus seguiría en expansión.

¿Podrá terminar esta temporada?

Eso será sin embargo el futuro. Uno de los futuros posibles. Para evitar que eso pase, prevención, contención y cuarentena con el objetivo de parar el coronavirus. Cada día que pasa es un día más, pero también es un día menos. Un día menos para saber si los planes de la UEFA se hacen realidad, si el fútbol vuelve antes de junio y si la temporada 2019-20 puede llegar a su fin. O si todo se queda en un año en blanco.