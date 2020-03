Javier Tebas y Luis Rubiales se han puesto de acuerdo: han dejado en manos de Pedro Sánchez la reanudación de la competición doméstica. Los presidentes de LaLiga y de la Real Federación Española de Fútbol han emitido un comunicado en el que se "acuerda" la suspensión de la competición.

Cabe recordar que los campeonatos profesionales no se encontraban suspendidos hasta nueva orden, si no que se había acordado no disputar las dos siguientes jornadas para dejar margen y así ver la evolución de la propagación del coronavirus en España.

Con el estado de alarma instaurado y la mayoría de la población en cuarentena, tanto LaLiga como la RFEF han acordado que sea el Gobierno y la Administración General del Estado quienes consideren cuándo se puede reanudar la competición, de manera que no suponga un riesgo para la salud.

Además, en el comunicado, ambas entidades han querido mostrar su "mayor agradecimiento público" a todas las personas que están ayudando a paliar los efectos del COVID-19 y han mandado su "más sincero recuerdo" a todos los fallecidos por la pandemia.