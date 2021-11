La salida de Ole Gunnar Solskjaer del Manchester United tras encadenar una mala racha de partidos que les ha alejado de la cabeza de la Premier League conllevó que floreciera el nombre de Mauricio Pochettino como posible sustituto del noruego al frente de los 'red devils'.

De hecho, desde Francia ya apuntaban al sustituto del argentino en el Parque de los Príncipes: Zinedine Zidane.

Según publica 'Le Parisien', el PSG ya se habría puesto en contacto con el exentrenador del Real Madrid para que se hiciera cargo del equipo a mitad de temporada.

Sin embargo, desde el conjunto parisino han salido al paso para desmentir la información y ratificar a Pochettino en el puesto.

Leonardo, director deportivo del PSG, ha confirmado a 'AFP' que siguen teniendo toda la confianza en el argentino: "No queremos que se vaya Pochettino. Nunca pidió irse y ningún club se puso en contacto con nosotros en relación con él".

A su vez, el brasileño ha asegurado que no han mantenido contacto alguno con Zidane: "Tenemos mucho respeto por Zinedine Zidane, lo que hizo como jugador y como entrenador, pero puedo decirles muy claramente que no hay contacto y que no ha tenido lugar ningún encuentro con él".

El nombre del técnico galo también salió entre los posibles sustitutos del Solskjaer, pero parece que será finalmente el alemán el que Ralf Rangnick ocupará el cargo hasta final de temporada.