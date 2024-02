En el 'caso Mbappé', que ahora se encuentra más vivo que nunca, solo hay una certeza: Kylian ya le ha comunicado al París Saint-Germain que no renovará su contrato y saldrá el próximo mes de julio.

La lógica hace pensar que el francés podrá rumbo al Real Madrid, aunque los más escépticos no descartan un giro de última hora en la decisión del futbolista.

Uno de ellos es Emmanuel Petit, que en una entrevista en 'As' ha mostrado su hartazgo por el tema: "No tengo ni idea de lo que va a pasar y, para ser sincero, somos 67 millones de franceses que no tenemos ni idea de lo que decidirá Mbappé al final de la temporada".

En el caso de que el punta recale en el Santiago Bernabéu, el exfutbolista francés considera que en términos de "liderazgo" y "salario" puede haber conflicto.

"Si Mbappé se va al Madrid, eso podría ser un problema. No sólo en términos de salario en el vestuario, sino también en términos de liderazgo. Bellingham ha estado increíble, igual que Vinicius, y si se va al Madrid, tendrá que jugar como delantero, igual que hizo recientemente en el PSG. Pero todos sabemos que esta no es su mejor posición. Hay muchas preguntas y ninguna respuesta", ha señalado.

"Cada seis meses, siempre está la misma historia sobre la mesa. ¿Se va? ¿Se va a quedar? ¿Está contento? ¿Desayunó bien esta mañana? ¿Ha hecho caca bien? En Francia también estamos hartos. Puedo entender que los jugadores también estén molestos por esta situación, porque toda la atención se centra en Mbappé todo el tiempo. No estamos hablando del PSG, siempre estamos hablando de Mbappé", ha añadido.