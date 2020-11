El Atlético de Madrid empató este miércoles frente al Lokomotiv de Moscú con el marcador a cero y ahora necesitan ganar al Bayern para que no se les siga complicando la Champions.

Tras el partido, Simeone habló ante los medios sobre la muerte de Maradona, y aseguró que es algo "duro y difícil" para los que compartieron "vivencias con Diego".

"Se nos va un mito. Los de nuestra época, con 8 o 9 años crecimos mirando al Diego que empezaba a jugar al fútbol y fue un poco la guía de lo que era jugar al fútbol", ha comenzado confesando el técnico del Atlético.

"Evidentemente el dolor de este momento que toca vivir nos duele a todos, porque Maradona es fútbol, Maradona es argentino. Tuvo ese carácter rebelde que evidentemente lo identifico donde estuvo", ha asegurado Simeone.

Ambos coincidieron en el Sevilla y lo recuerda con mucho cariño: "Me quedo con el espacio que me tocó vivir a cerca de él, donde como persona siempre se comportó fantásticamente, cuidándome, invitándome a su casa cuando estábamos en Sevilla yo era muy joven, mostrándome lo que era la selección argentina y lo que se sentía por jugar en la selección argentina.

"Y nada de este día en el momento en que te cuentan se fue Diego... Decir no, no, Diego no se puede ir", ha confesado que sintió cuando se enteró de la muerte del 'Diez'.

"Ha sido y es el mejor del mundo" ha terminado zanjando Simeone.