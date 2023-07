La selección española se quedó sin premio en el campeonato de Europa Sub 21. Cayó en la final ante Inglaterra con un polémico gol de Curtis Jones de falta en el descuento de la primera mitad. España protestó la jugada... pero el colegiado concedió el tanto.

Ante el golpeo de Palmer, la pelota tocó en Jones, colocado delante de la barrera, cambiando la trayectoria a Arnau Tenas, portero español.

La posición del futbolista inglés no era correcta. No se encontraba alineado con la barrera. Tampoco a un metro como marca el reglamento. A pesar de ello, el VAR no intervino y el gol subió al marcador.

Remó España en la segunda mitad buscando la igualada. Asomaron en el partido Rodrigo Riquelme, Gabri Veiga, Aimar Oroz y Sergio Camello. Pero tampoco encontró la selección española el empate.

El empate pudo llegar en el descuento

En el minuto 96 el árbitro señaló un penalti a favor de España tras ser derribado en el área Abel Ruiz. Tras consultar el monitor, señaló la pena máxima. Fue el propio delantero del Sporting de Braga el encargado de lanzarlo.

Pero el portero inglés le adivinó las intenciones. Un lanzamiento demasiado flojito. En el rechace tampoco Gabri Veiga acertó. Así finalizó la final. Inglaterra era campeona de Europa... y esta generación siempre se acordará del polémico tanto de falta que no debió subir al marcador.