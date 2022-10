En Elche no están contentos con las actuaciones arbitrales que están sufriendo. Ya llegaban a Mestalla enfadados, pero después de lo que ocurrió en el partido ante el Valencia, muchos aficionados explotaron en redes sociales. Hasta el propio club hizo comentarios en la cuenta oficial.

La jugada de la polémica viene cuando el encuentro marchaba 2-2. Pere Milla sufre una falta de Yunus Musah, pero Pulido Santana aplica la ley de la ventaja. Ponce recibió el pase y puso el centro sin la intervención del colegiado, pero justo cuando Nico Fernández se disponía a rematar (y marcar), señaló la infracción sobre Milla. Los jugadores ilicitanos no entendían nada y protestaron a Pulido Santana, que se mostró tajante ante los jugadores y mantuvo su decisión.

Pese al error cometido, Pere Milla confesó que entendía al árbitro y explicó cómo vivió el momento: "Voy a ser sincero, le he visto la cara y era de 'qué putada'. Veníamos hablando de los árbitros y le sabía mal porque tenía que dar la ley de la ventaja. Se equivocó y lo reconoció. Me sabe mal porque lo hizo con toda la buena fe del mundo. Todos fallamos, somos personas, no máquinas, y la vida sigue".

El delantero comprendió el error de Pulido Santana pese a costarle 2 puntos al Elche. Algo vital para los ilicitanos, que siguen colistas con tres puntos, sin conocer la victoria y a cuatro puntos de la salvación.