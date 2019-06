Óscar Plano niega haber participado "en ningún amaño de partido": "Fue una comida de amigos"

Óscar Plano, jugador del Valladolid, aseguró en un comunicado en su 'Instagram' que "jamás" ha "participado en ningún amaño de partido" ni conoce ninguno "perpretado por terceros y/o compañeros".

"A raíz de las últimas informaciones vertidas en los distintos medios de comunicación", en referencia a la fotografía de una barbacoa organizada en la casa de Sergio Gontán, 'Keko', en la que, según algunos medios, se podría haber celebrado una reunión para el supuesto amaño del Valladolid-Valencia de la última jornada de LaLiga 2018-19, el futbolista explica que se ve en la "obligación" de "clarificar" varios aspectos en un comunicado.

"Jamás en toda mi carrera deportiva he participado en ningún amaño de partido, ni conozco de amaño alguno perpretado por terceros y/o compañeros", advierte Óscar Plano en el tercer apartado del comunicado. En el primer punto de la nota expone: "Se está publicando la foto de una comida de amigos en la que aparecen menores de edad, uno de ellos, concretamente, mi hijo y en algunos medios no se está pixelando la fotografía, por lo que pediría que, por favor, se respete la intimidad de los menores".

"Dicha comida en casa de unos amigos fue precisamente eso, una comida de amigos en la que, por supuesto, no se trató ninguna de las mentiras que se están publicando", añade en el segundo apartado. Y en el cuarto señala: "Por la presente, me reservo el derecho de iniciar cualesquiera acciones legales que me asisten contra aquellos medios de comunicación y/o terceros que difamen mi reputación y buen nombre".

