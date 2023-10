Se suceden los cambios en la RFEF tras los acuerdos entre el organismo, las futbolistas de la selección y el CSD. Las campeonas volvieron a competir con dos victorias en la Nations League en el bolsillo: contra Suecia y Suiza.

Y el exfutbolista Alfonso Pérez no está de acuerdo con las peticiones que están haciendo las futbolistas. Y asegura, en una entrevista a 'El Mundo', que su opinión es "bastante discrepante".

"Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como creo que tienen actualmente y desde hace bastantes años. Hay mujeres trabajando en todos los cargos de grandes empresas y nadie les cierra ya puertas", explica el exjugador.

Pide que no se "equipare" el fútbol masculino y el femenino: "Creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación".

"Seguro que hay otras deportistas de otros deportes a las que les gustaría cobrar como las jugadoras de la selección española femenino y no pueden, como a mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no puedo ser tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está y lo que genera", comenta el que fuera futbolista del Betis, Marsella, FC Barcelona y Real Madrid.

Y cierra con una frase contundente: "El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre".

El sentimiento y la selección

Critica a los futbolistas que acuden a la selección "sin sentirse españoles: "Otros, por prestigio y dinero, he visto vestir la camiseta de España sin sentirse españoles. Eso es de falsos. El tema aquí es si quieres o no quieres ir".

Se refiere a Pep Guardiola y a las jugadoras españoles y pide que "se les obligue" a "besar la bandera de España": "En su caso, como en otros o el de las chicas, yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país".