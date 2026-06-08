Oficial: Rotunda victoria de Florentino Pérez para volver a ser presidente del Real Madrid

Florentino Pérez, con alrededor de un 70% de los votos, vence en unas elecciones históricas a Enrique Riquelme, que ha reunido cerca del 30% de los votos restantes.

El Real Madrid tendrá como presidente a Florentino Pérez los próximos cuatro años. El máximo dirigente blanco renueva su cargo después de haber vencido a Enrique Riquelme en una elecciones históricas.

Hacía 20 años que el socio blanco no acudía a las urnas para elegir a su presidente. En la jornada de este domingo, Florentino y Riquelme se enfrentaban por el mando del club blanco. Ha sido el propio Florentino quien, con cerca del 70% de los votos, ha terminado derrotando a su rival.

Un triunfo contundente

Florentino ha confirmado que estas han sido las elecciones con el segundo mejor resultado de la historia del Real Madrid. Un dato que demuestra la superioridad en la campaña electoral del presidente del club blanco. Además, la candidatura de Florentino ha ganado en todas las mesas electorales.

¿Qué ofrecía cada candidato?

Todo en una campaña electoral extremadamente intensa en la que ambos candidatos han propuesto fichajes de mucho calibre de cara a convencer al socio. Por parte de Florentino, José Mourinho, como entrenador, y Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, como refuerzos para la defensa, formaban un tridente de refuerzos sobre el que se basaba su candidatura.

Además, el renovado presidente del Real Madrid culminó su candidatura prometiendo, para el próximo martes, la mayor oferta para un jugador que jamás ha hecho el club blanco.

Riquelme, por su parte, fue mucho más agresivo en ese aspecto. Anunció a Rodri Hernández y a Erling Haaland como fichajes galácticos pero informaciones desmintieron el acuerdo con el segundo. Algo que hizo daño a su candidatura.

Además, la situación del entrenador también fue perjudicial para el joven empresario. Riquelme prometió negociar con Klopp en lugar de asegurar la firma de un entrenador. Una situación que tampoco le benefició.

Votos impugnados

El recuento de votos se vio retrasado considerablemente porque hubo una serie de papeletas que se impugnaron. Desde 'El Chiringuito' se apuntó que hasta 400 votos por correo se habían invalidado debido a un problema burocrático. Fue la candidatura de Riquelme quien impugnó esos votos por correo de Florentino.