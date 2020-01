Víctor Sánchez del Amo ya no es entrenador del Málaga. El club andaluz ha emitido un comunicado que ha compartido en sus redes sociales para comunicar el despido del que hasta ahora era su técnico, después de que le suspendieran de sus funciones tras difundirse un vídeo sexual suyo.

"El Málaga ha realizado sus mejores esfuerzos para poder resolver de manera amistosa la situación existente a través de intensas negociaciones. Sin embargo, a pesar de los continuos e incesantes esfuerzos del club, no ha sido posible llegar a una separación amistosa", reza el texto.

El comunicado prosigue de la siguiente manera: "El Málaga ha descidido despedir a Víctor Sánchez del amo basado en causas disciplinarias, de conformidad con la normativa aplicable. El Málaga toma esta decisión por los graves daños causados a la institución por los recientes eventos extra-deportivos, al objeto de minimizar su impacto en el equipo y en toda la organización del club".

Además, el Málaga ha nombrado a Sergio Pellicer como entrenador del primer equipo en los encuentros venideros que tienen los andaluces.

Víctor denunció ser víctima de una "extorsión"

Víctor Sánchez del Amo, ya exentrenador del Málaga, denunció ser víctima de una extorsión y denunció los hechos en Oviedo y en la ciudad andaluza, afirmando que le pedían 20.000 euros para no difundir su vídeo sexual. El caso está en manos de laa Justicia, y la Policía ya ha detenido a un implicado acusándole de presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

No han sido pocos los que se han posicionado del lado de Víctor Sánchez del Amo. Su mujer, May Catalina Trigo, salió en defensa de su marido después del vídeo que le ha costado su puesto de trabajo. "No puedo creerme que tras sufrir una extorsión por hacer lo que quiera en su intimidad y sin hacer daño a nadie, en vez de acusar a los culpables se quiere cambiar la visión de lo sucedido", comentó.

Igualmente tajantes se mostraron Paco Jémez y Fernando Sanz, este último en 'El Chiringuito'. Además, Luis Rubiales, presidente de la RFEF, le ofreció un puesto de trabajo en caso de que quisiera ingresar en la Federación.

El único que no se ha mostrado muy dispuesto a defender a Víctor ha sido Al Thani, jeque y presidente del Málaga. El dueño del club dejó un intrigante mensaje en la red social Twitter que muchos no han tardado en conectar con la situación del técnico.

La afición, con su ya exentrenador

Y es que la afición no cree que sea casualidad el hecho de que tres días después de que criticase al club y acusase a sus dirigentes de haberles engañado salga todo esto a la luz.