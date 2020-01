May Catalina Trigo, mujer de Víctor Sánchez del Amo, ha salido en defensa de su marido tras difundirse un vídeo sexual suyo y después de que el Málaga le suspendiera como entrenador del club andaluz.

"Hay muy poca gente que tenga la personalidad de Víctor y diga las cosas bien claras y con educación. Como su mujer no puedo creerme que tras sufrir una extorsión por hacer lo que quiera en su intimidad y sin hacer daño a nadie, en vez de acusar a los culpabes se quiere cambiar la visión de lo sucedido", dijo en 'El Español'.

El Málaga decidió suspender a Víctor, su entrenador, después de que se difundiese un vídeo de contenido sexual. El entrenador informó de que estaba siendo víctima de una "extorsión".

"Quiero informar de que estoy siendo objeto de un delito contra mi intimidad con acoso y extorsión. El asunto está en manos de la Policía", comentó.

Abdullah Al-Thani, jeque y presidente del Málaga, dejó un enigmático mensaje en redes tras la suspensión de Víctor Sánchez del Amo. "¿Pensaste que eso de siempre mentir a todos te ayudaría? Sé fuerte y reconoce que te equivocas", dice el texto.

We still waiting to know Who is the person he lying always ?

he is like the Angel Never make mistakes

He does not want to admit the mistake

just one time said the truth

Did you think that will help you

of you always lying to everyone !?

Be strong and say I make a mistake

