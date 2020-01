Abdullah Al Thani tiene a Málaga en fotos, si acaso, mientras sigue en Catar con el club albiceleste a la deriva. El dueño y presidente de la entidad andaluza ha vuelto a hablar donde más le gusta hacerlo, en Twitter, al rato de que la entidad malacitana comunicara que suspende a Víctor Sánchez del Amo por difundirse un vídeo sexual suyo.

Nadie sabe hacia quién va dirigido, pero lo cierto es que su texto no ha sentado ni mucho menos bien a una afición que, en su mayoría, está con su entrenador.

"Estamos esperando todavía saber quién es la persona que miente siempre. Él es como el ángel que nunca comete errores. Él no quiere admitir errores. Solo una vez dijo la verdad. ¿Pensaste que eso de siempre mentir a todos te ayudaría? Sé fuerte y reconoce que te equivocas", dice el mensaje.

We still waiting to know Who is the person he lying always ?

he is like the Angel Never make mistakes

He does not want to admit the mistake

just one time said the truth

Did you think that will help you

of you always lying to everyone !?

Be strong and say I make a mistake

