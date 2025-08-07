Oficial: el Barça le retira la capitanía a Ter Stegen

El Barça ha emitido un comunicado informando que le retira la capitanía del primer equipo al portero azulgrana.

El lío en el FC Barcelona es total. El club ha informado en un comunicado que le retira la capitanía a Ter Stegen después de que se le abriera un expediente por no firmar el informe médico que debían enviarle a LaLiga. El capitán será Ronald Araújo, hasta que no se resuelva el expediente.

"El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol. Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo", dice la nota del club.

Por lo tanto ha sido el club y Hansi Flick quienes han tomado esta decisión. No los jugadores, que hasta ahora votaban quiénes eran los capitanes del primer equipo.

El alemán se operó de la espalda esta semana y no permitió al club que enviara el informe médico a LaLiga. De esta manera pretendían inscribir a los nuevos fichajes, pero ante esta negativa de momento no podrá ser así.