Lío extradeportivo de Álvaro Morata apenas dos meses después de aterrizar en Milán tras dejar el Atlético de Madrid después de alzarse con la Eurocopa.

El delantero, que aún no tenía residencia fija, puso sus miras en Corbetta, municipio a unos 30 kilómetros de Milán, para vivir.

Al conocer la intención del ariete, el alcalde Marco Ballarini anunció en redes sociales el 'fichaje' del madrileño por todo lo alto.

"Álvaro Morata es de Corbetta. Here we go. No, no es un día de los inocentes anticipado. El campeón Álvaro Morata es nuestro nuevo residente de Corbetta. El bombardero español, recién fichado por el Milan, está finalizando los trámites para el traslado oficial a su nueva (y maravillosa) casa en nuestra ciudad", escribió.

"Lo cierto es que soy un gran fan del Inter, ¡pero me complace darle la bienvenida a Álvaro Morata a nuestra gran familia de Corbetta!", añadió en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Dicho comunicado enfadó mucho a Morata, que respondió en su perfil asegurando que el edil había "violado" su intimidad y que por ello debería buscar otro lugar de residencia.

"Estimado Sr. Señor alcalde, gracias por violar mi privacidad. Afortunadamente, no poseo ninguna propiedad valiosa, el único tesoro son mis hijos, cuya seguridad ha sido perturbada por usted", ha señalado.

"Pensé que el municipio de Corbetta podría garantizarme cierta privacidad, pero, en cambio, me veo obligado a mudarme de casa inmediatamente debido a su incapacidad para utilizar las redes sociales y proteger a sus ciudadanos", ha añadido.

Tras conocer la respuesta de Morata, Ballarini, lejos de retractarse, le ha dedicado un "ciao" en redes sociales acompañado de una imagen del escudo del Inter, eterno rival del Milan.