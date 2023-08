Miquel Iceta, ministro en funciones de Cultura y Deporte, ha anunciado en 'RTVE' que el Consejo Superior de Deportes llevará ante el TAD la situación del todavía presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

Será la semana que viene cuando el CSD comunicará al TAD la presentación de "diversas denuncias", según ha detallado el ministro.

Según ha informado 'Jugones' en la tarde de este jueves, el presidente está meditando una dimisión a pesar de que se siente "fuerte". Su equipo le está aconsejando que dimita después del anuncio de FIFA, que le ha abierto un procedimiento disciplinario.

Las palabras de Iceta

"Pediría que no hagamos recaer sobre Hermoso el problema, la solución, la exigencia... Es el conjunto del fútbol español los que nos debemos pronunciar. Respeto su opinión, me parece lógica, pero yo lo que quisiera es que no recayese sobre la persona afectada la solución de un problema que ella no ha creado", ha expresado el ministro en funciones.

"Lo que queremos es que de forma inequívoca le diga a la sociedad española que va a defender los derechos de las mujeres y no va a tolerar comportamientos inaceptables", ha explicado Iceta.