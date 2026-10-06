Mikel Merino también aparece contra Croacia y España ya está en cuartos de la Liga de Naciones

La selección de Luis de la Fuente remonta a una Croacia que jugó un partidazo y ya está matemáticamente en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Hacía mucho tiempo que la España de Luis de la Fuente no lo pasaba tan mal. Sufrió ante una Croacia muy combativa, pero acabó remontando y sacó su billete para los cuartos de final de la Liga de Naciones. Y mantuvo ese récord de más de dos años sin conocer la derrota. Que no es poca cosa. Con los títulos de Eurocopa y Mundial por el camino.

Mikel Merino empató el partido en la segunda parte... y también anotó el gol decisivo. No ha olvidado su idilio con el gol del Mundial.

Croacia llegaba dolida. Las críticas habían sido feroces después de una vergonzosa derrota (0-7) contra Inglaterra. Y salieron con el cuchillo entre los dientes. Presionando mucho, utilizando las transiciones. Así llegó su primer gol.

Perisic superó a Unai Simón y adelantó a los croatas, que pudieron hacer incluso el segundo en el inicio. A España le costó entrar en el partido. Creciendo minuto a minuto con balón y bajando el ritmo. Pubill fue era letal como lateral derecho. Siempre al lado de Lamine Yamal.

En el descanso entró Mikel Merino por un Álex Baena que se retiró con un golpe. Buscaba Luis de la Fuente más presencia en área rival.

Y tenía que ser él. Como en el mundial contra Portugal y contra Bélgica. Merino empató para España. Aprovechó un balón suelto en el área para chutar pegadito al palo. Las tablas a falta de media hora. Un gol que clasificaba a España para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Perisic se fue a la calle con doble amarilla. Croacia debía resistir diez minutos más. Pero nadie puede resistir a Mikel Merino. Otra vez el héroe de España. Y a cuartos de la Liga de Naciones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido