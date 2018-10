Publicidad

"NO ME HE OFRECIDO A NINGÚN EQUIPO"

"NO ME HE OFRECIDO A NINGÚN EQUIPO" Michael Laudrup niega que se haya ofrecido al Real Madrid: "Yo mismo revelaré si decido entrenar de nuevo" El exfutbolista danés Michael Laudrup, desmiente los rumores que le situaban como posible sustituto de Lopetegui y niega que haya tenido ningún tipo de contacto con la directiva del Real Madrid.