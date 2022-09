¿Quién es el mejor futbolista de todos los tiempos? Al leer esta pregunta seguro que se le han venido a la mente varios candidatos. Entre ellos, casi con total seguridad, el de Leo Messi. ¿Es el argentino el mejor? Ronaldinho ha respondido... sin mojarse demasiado a pesar de que compartió vestuario con él en el Barcelona.

Quien fuera su compañero en el Barça prefiere no mojarse. Da varios nombres además de Messi y afirma que lo que no le gusta "es comparar".

"Difícil porque son tantos jugadores. No me gusta comparar, pero Pelé, Maradona, etc. Cada uno fue el mejor jugador en su época", ha comentado el exjugador brasileño.

Este es un argumento habitual cuando se debate quién ha sido el mejor de siempre. Porque nada tiene que ver el fútbol de ahora con el de la década de los 70, los 80 o los 90.

Ronaldinho, eso sí, habla de tres nombres: Pelé, Maradona y Messi. Ninguno más. Parece que para el exjugador el debate está entre ellos tres.

La situación del Barça

El Barça es otro con Xavi Hernández en el banquillo, la llegada de importantes fichajes como Robert Lewandowski o renovaciones como la de Ousmane Dembélé.

Ha recuperado la batalla por LaLiga con el Real Madrid (es segundo a dos puntos de los blancos) y sólo ha caído esta temporada ante el Bayern Munich en Champions. Ronaldinho se moja sobre la situación de los azulgrana.

"El Barcelona está en un momento de transición, de muchos cambios. Espero que las cosas salgan bien, tiene un buen entrenador y jugadores jóvenes con mucho talento. El Barça tiene todo para volver a estar arriba", ha explicado el brasileño.