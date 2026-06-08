El mensaje de Florentino tras ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid: "La decimosexta..."

El máximo dirigente del Real Madrid no ha dudado en lanzar un mensaje de positivismo e ilusión después de haber ganado las elecciones a la presidencia del club blanco.

Florentino Pérez estaba pletórico. El mensaje en su sede electoral tras conocerse de manera oficial el resultado de las elecciones así lo demostraba. Han sido semanas de muchatensión.

Una campaña electoral muy intensa en la que ambos candidatos han tenido que exprimir al máximo sus alternativas para convencer al socio. Florentino ha terminado lanzando un mensaje de felicidad y optimismo señalando los grandes resultados con los que ha ganado.

El propio presidente reelegido del Real Madrid confirmaba una victoria histórica: "Es un día muy feliz para el madridismo. Muchas gracias por vuestro apoyo porque sin los socios que nos han votado no hubiera sido posible ganar estas elecciones. Hemos ganado en todas las mesas electorales. Hemos conseguido el segundo mejor resultado en la historia de las elecciones del Real Madrid".

Florentino ha querido señalar los problemas de los votos impugnados por la candidatura de Riquelme: "Y podían haber sido mejores los resultados porque nos han impugnado votos. No hemos querido recurrir. Hemos dado ejemplo de transparencia y democracia".

El presidente del Real Madrid también ha hablado de ganar una nueva Champions y de la llegada de José Mourinho: "Estamos muy orgullosos de tener a los mejores jugadores del mundo y de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, don José Mourinho. El Real Madrid ha sido, es y seguirá siendo de sus socios".

"Quiero seguir construyendo un club que siga siendo líder en todos los rankings del mundo. Todo ello para seguir ganando hasta llegar a la decimosexta Copa de Europa. Voy a hacer todo lo posible por llegar a las preocupaciones de los socios que no me han votado", concluye Florentino.

La palabras del derrotado

Enrique Riquelme ha sido el primero en confirmar la victoria de Florentino. El derrotado de las elecciones ha dejado un mensaje positivo a pesar de no haber ganado: "Quiero dar la enhorabuena a Florentino. Esto para nosotros no es el final, es el principio. Los socios no volverán a estar 20 años sin votar. Hemos parado la venta del club".