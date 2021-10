"Hoy en día, mi futuro no es mi prioridad. Ya he gastado mucha energía este verano y ha sido agotador". Así de tajante se ha mostrado Kylian Mbappé en la entrevista concedida a 'L'Équipe' al referirse a sus planes de cara a 2022. Quedando libre el 1 de enero para negociar con cualquier club, el futbolista no se ha pronunciado sobre si renovará con el París Saint-Germain o si agotará su contrato para salir.

Lo que sí afirmó es que este verano, "a finales de julio", comunicó al conjunto galo que quería abandonar el club y que, de haber salido, su único destino viable habría sido el Real Madrid.

Ahora, con Leo Messi en el PSG, Mbappé puede disfrutar de una 'masterclass' de al menos un año: "Siempre he dicho que quería jugar con grandes jugadores, así que este año estoy servido. Cuando juegas con grandes jugadores, tienes que hacer concesiones. Ya no eres el único gran jugador. Ya no eres tú solo, eres tú y el resto".

"¡Nunca lo imaginé viniendo aquí! Es uno de los pocos jugadores que puse en un cartel de "imposible que juegue con él". Para mí, nunca se iba a ir de Barcelona. Saboreo cada momento junto a él. No debemos olvidar nunca que sigue siendo un privilegio. Es alguien que ama el fútbol. Habla con todo el mundo, trata de encajar a su manera, aunque sea un poco tímido. Pero en el campo, no es tímido", explica.

"Con Neymar fue algo parecido cuando llegó. Fue extraordinario. Pero Messi es otra cosa. Es increíble pensar que la única otra camiseta que lleva, además de la del Barcelona, es la del PSG. Tenemos que darnos cuenta de que esto es algo extraordinario", ha añadido.

Paralelamente, Mbappé afirma que respeta la jerarquía establecida en el equipo: "No hay problema, es una jerarquía establecida. Yo acepto correr cuando Messi esté caminando, ¡no hay problema! ¡Es Messi, de todos modos!".

Por otro lado, Kylian se ha referido a su desplante a Neymar desde el banquillo tras ser cambiado frente al Montpellier: "Sí, sí, lo dije. Ahora, estas son cosas que pasan todo el tiempo en el fútbol. Simplemente no tiene por qué quedar algo. Por eso, inmediatamente después, dada la repercusión, lo hablé con él. Ya hemos intercambiado muchas palabras así en el pasado y seguirá, porque queremos ganar, pero no debe haber cierto resentimiento. No hay ninguno porque respeto al jugador y al hombre y admiro lo que es. Pero ahora, no estaba contento con un pase. Un día me pasó a mí también, lo hice no pasó y no estaba contento. Pero no hay problema".