Era un secreto a voces y ya lo ha confirmado el principal protagonista del entuerto: Kylian Mbappé pidió al París Saint-Germain que le dejara salir para fichar por el Real Madrid.

Así lo ha confirmado en una entrevista a 'RMC', asegurando que lo comunicó con bastante margen para que el equipo le buscara un sustituto: "Pedí irme, y desde ese momento no quise renovar, quería que el club me buscara un traspaso para que pudieran tener un recambio de calidad".

"Siempre he sido feliz en este club los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Se lo anuncié suficientemente temprano para que el club pudiera reaccionar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato. Pero les respeté y les dije 'Si no quieres que me vaya, me quedo'", ha añadido.

A su vez, el joven ariete ha desmentido todas las acusaciones que se han vertido sobre su persona en los últimos meses: "La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de extender mi contrato, que no quiero hablar más con Leonardo, y eso no es en absoluto cierto".

"No me corresponde a mí juzgar, mi posición estaba clara. Dije que quería irme y lo dije bastante temprano. Dije a finales de julio que quería irme", ha zanjado el punta francés.

El próximo 1 de enero, Mbappé será libre para negociar su futuro con cualquier club y, el 1 de julio, para ser presentado. Tic tac, tic tac...