Mbappé calmó al Bernabéu: así provocó el primer gol del Madrid ante el Levante

El feudo blanco se hartó al descanso ante el 0-0 que señalaba el marcador y protagonizó una nueva pitada a sus jugadores. Kylian, al comienzo de la segunda parte, decidió el encuentro provocando un penalti que él mismo transformó.

A pesar del 2-0 final ante el Levante, el Real Madrid no ha tenido precisamente un partido plácido. Todo debido a la tremenda 'bronca' con la que le ha recibido su afición después de los últimos resultados. El feudo blanco no ha perdonado la eliminación copera ante el Albacete y la derrota ante el Barça en la Supercopa y se lo ha hecho saber a sus jugadores.

Al descanso, el encuentro marchaba 0-0. El Madrid no encontraba la manera de generar ocasiones y el Levante tuvo algunos acercamientos peligrosos. Todo eso impacientó al Bernabéu y cuando Miguel Sesma señaló el final de la primera parte, la afición blanca estalló de nuevo. Vinícius y Bellingham, los grandes señalados. El brasileño y el inglés recibieron pitos cada vez que tocaron el balón.

Pañuelos y pitos por doquier en un enfado monumental. Hacía mucho tiempo que no se veía algo así en el Bernabéu. Por fortuna para los de Arbeloa, apareció Kylian Mbappé para bajar los humos. Ante un Madrid que generaba poco en ataque, el francés volvió a tomar las riendas del equipo y provocó un penalti que él mismo transformó.

En el intento de superar a Dela, zaguero granota, Mbappé se fue al suelo y el colegiado señaló la pena máxima. El 'pichichi' de La Liga engaño a Ryan y, ocho minutos después, el Madrid sentenciaría el encuentro. Buen centro de Arda Güler y mejor cabezazo de Asencio.

Poco más sucedió en lo que restaba de encuentro. El Madrid, con esta victoria, se vuelve a acercar al Barça a un punto, aunque los de Flick cuentan con un partido menos. Los blancos superan un partido que podría haber dinamitado aún más el ambiente habiendo aguantado, eso sí, el tremendo enfado de su afición. Recibirán el Mónaco el próximo martes en la Champions League.

El Levante, por su parte, sigue a cuatro puntos de la salvación a la espera de lo que hagan sus rivales directos. Los granotas recibirán al Elche en la próxima jornada de Liga.