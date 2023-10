El conflicto entre Israel y Palestina también tiene sus consecuencias en el mundo del fútbol. El Mainz, club de la Bundesliga alemana, ha tomado la decisión de suspender a Anwar El Ghazi semanas después de hacerse con sus servicios.

El jugador marroquí manifestó, a través de sus principales redes sociales, un mensaje de apoyo a la causa palestina durante este parón de selecciones. Algo que, según ha declarado el club, no casa con los valores del club.

"FSV Mainz 05 libera a Anwar El Ghazi de los entrenamientos y partidos. La exención es una respuesta a una publicación en las redes sociales del joven de 28 años, ahora eliminada, el domingo por la noche. En este sentido, El Ghazi adoptó una postura sobre el conflicto en Oriente Medio que era intolerable para el club", sostiene el comunicado oficial.

"Existen diferentes perspectivas sobre el complejo conflicto de Oriente Medio que se prolonga desde hace décadas. Sin embargo, el club se distancia claramente del contenido del post ya que no refleja los valores de nuestro club", añade.

La historia, tras varios minutos publicada, fue eliminada por parte del jugador pero, aun así, la decisión por parte de su club ha sido tajante.

