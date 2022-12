A su 37 años, Luka Modric está siendo una de las figuras del Mundial de Qatar. El centrocampista ha comandado hasta su Croacia a semifinales, donde se enfrentará a la Argentina de Messi, y el sueño de toda una nación es repetir la final de 2018.

Analizando al cuadro balcánico junto a Juanfe Sanz en una entrevista exclusiva para 'El Chiringuito', el veterano jugador del Real Madrid reconoce que su selección tiene "ADN Real Madrid".

"Sí, seguro. Se puede decir que sí porque el Madrid también tiene el ADN de ir hasta el final y de nunca rendirse. Hemos creado un carácter diferente", afirma.

Paralelamente, hablando de su futuro en el Real Madrid y del momento de su retirada, Modric confiesa ese último "sueño" que le queda por cumplir en el conjunto blanco.

"Estoy concentrado en el Mundial y ya veremos qué pasará, aunque va a pasar lo que tiene que pasar. No estoy preocupado. Claro que me gustaría retirarme en el Real Madrid, pero no se puede decir nada al 100%. Es un sueño para mí", asegura.