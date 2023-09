"Jenni Hermoso no es responsable de nada". Así se ha manifestado Luis de la Fuente en rueda de prensa. El seleccionador nacional masculino ha hablado por segunda vez, después de un primer comunicado, sobre lo ocurrido en la Asamblea de la RFEF y el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso.

Esta vez, De la Fuente lo hizo frente a la prensa y reconoció que no ha hablado ni intentado hablar con Jenni Hermoso tras todo lo acontecido: "No he hablado con Jenni".

"Está viviendo un momento difícil, ella no es responsable de nada y hay que dejarle tranquila. Quizás no he tenido el valor de hablarle, pero no he hablado con ella", añadió el seleccionador.

Estas palabras de Luis de la Fuente se unen a las que dio previas a la ronda de preguntas donde pidió disculpas por los aplausos que realizó durante la intervención de Luis Rubiales en la asamblea y defendió a las jugadoras de la selección española.