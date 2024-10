La noticia está dando la vuelta al mundo. Rodri será el Balón de Oro en lugar de Vinícius Jr, que era el principal favorito. Luis de la Fuente, seleccionanador español, ha reaccionado en París tras la noticias.

Diego Plaza, enviado especial de 'Jugones', le ha preguntado ha De la Fuente: "No gana Vinícius, gana Rodri, ¿Qué le parece?". El seleccionador ha respondido: "Sois adivinos, no tengo ni idea. El que lo gane lo ganará merecidamente. Me gustaría que fuera o Rodri o Carvajal, un español".

El seleccionador acudirá a la gala del Balón de Oro de la noche de este lunes en París como nominado al premio de mejor entrenador de 2024 junto con Guardiola, Ancelotti y Xabi Alonso.