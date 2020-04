La gestión de la crisis del coronavirus está levantando críticas desde algunas personalidades del deporte. El primero fue Fernando Alonso, y ahora ha sido Luis Enrique, que ha cargado contra "todos los políticos".

"Yo lo que hago es no estar encima de las noticias todo el rato porque no son buenas. Critica todo dios. Veo la actitud lamentable de todos los políticos, los que gobiernan o no. Sólo piensan en sus intereses. Lo veo lamentable. Por eso intento estar un poco alejado de las noticias y no estar todo el día enganchado", ha explicado en un directo de Instagram.

"Más allá de la situación, que ya sabemos la que es, todos estamos bien. No me puedo quejar: estoy con mi mujer y mis hijos. Tengo espacio, puedo moverme, cambiar de espacio... No me quejo, hay que pensar en positivo y superar esto", relata el seleccionador español.

"El ser humano tiene la cualidad de la adaptación. Ojalá esto sirva para que los gobernantes se den cuenta lo que le estamos haciendo al planeta. Aunque esto es verdad que parece una película de terror", explica el asturiano.

Sin embargo, Luis Enrique es pesimista en cuanto al futuro y cree que se cometerán los mismos errores: "Seguramente caigamos otra vez en los mismos errores, nos pasa a diario. Nos quejamos de cosas que no tienen tanta importancia y luego nos damos cuenta".

Y termina con un mensaje de unidad: "Nadie estaba preparados para esto. No hay que buscar culpables ahora, lo que hay que hacer ahora es remar y buscar soluciones para intentar que esa pandemia sea lo menos nociva para el país".

El mejor futbolista que ha entrenado

"Su nombre empieza por...", bromea. "De jugador coincidí con el gran Ronaldo que luego se fue al Inter y luego al Madrid. Eso era un avión. También con Laudrup, que era otra cosa. Con Ronaldinho yo era capitán, antes de calentar en los entrenamientos nos sentábamos y lo dejábamos a él. Y decíamos "¿Esto que es?". También Figo, Rivaldo... y luego como entrenador tuve la oportunidad de entrenar a Messi, Suárez que es un delantero como no he visto nunca", explica.

¿Y los defensas? Luis Enrique no da nombres, pero sí habla de las características que deben tener: "Los defensas son como los mejores gregarios, su trabajo es muy valorado por los entrenadores. Ellos te hacen mejor porque te dan seguridad. Evidentemente siempre he sido atacante, como entrenador también me considero más atacante que de defensa".