En una noche para la historia de la radio, en la que 'Onda Cero' y 'Cope' reunieron a parte de los mejores deportistas españoles de la actualidad, no podía faltar Fernando Alonso a la cita. El piloto habló sobre la situación existente en torno al coronavirus, cómo lleva el confinamiento y sobre la polémica con Del Bosque.

"Estoy en Suiza y también rigen las medidas de confinamiento. Tengo una cinta de correr que tenía medio olvidada. Me ha dado la vida", explicó Alonso, que caloificó la actual tesitura como "impensable".

"Nadie lo imaginaba, cuesta creer lo que ha pasado en España y en el mundo. Viniendo de China lo veíamos lejano, sin repercusión, luego en Italia pero parecían focos localizados... Pero el virus era nuevo para todos y ha sorprendido a los países, los médicos... Como decía Pau, el perder un familiar sin poder despedirte es realmente triste", aseveró el asturiano.

Fue inevitable que le preguntaran acerca del supuesto rifirrafe que tuvo con Vicente Del Bosque, quien habló de "gente que protesta, pero luego cotiza en el extranjero". Fernando no dudó en desmentirlo.

"No quería que se malinterpretara nada de mis palabras en un momento en el que hay que estar unidos. No tengo ninguna implicación política. Nunca me sentí aludido por lo que dijo Del Bosque", explicó.

A su vez, también fueron partícipes del programa los Sainz. Carlos padre afirmó que "en el Dakar hubo gente que tuvo neumonía y lo pasó mal. Ha sido el último gran evento que se ha podido celebrar".

Por su parte, Carlos Sainz Jr. recordó el momento en el que realmente empezó a tomar conciencia del problema: "En Australia me empecé a preocupar viendo como el virus se ponía serio".

Por último, Fernando Alonso no desaprovechó la ocasión para retar a la estirpe de pilotos: "Habrá que echar un partido de dobles con Nadal. Yo con Rafa y enfrente vosotros".