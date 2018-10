Lopetegui: "¿Si me siento respaldado por el club? Absolutamente"

El técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, aseguró que se siente respaldado por parte del club y que no se fija en nada que no sea el partido ante el Levante.

"Estamos centrados en el partido de mañana, sabiendo que esta temporada hay una interrogante para todos los equipos en todas las competiciones. Lo que va a pasar esta temporada todavía nadie lo sabe. No estoy pendiente de lo que digan. Me centro en el Levante y en llegar a un punto bueno de juego que no hemos tenido. No prestamos mucha atención a esas cosas", apuntó Lopetegui.

El entrenador vasco aseguró que "lo que va a pasar esta temporada todavía nadie lo sabe".

"Estamos centrados en el partido de mañana, sabiendo que esta temporada hay una interrogante para todos los equipos en todas las competiciones. Lo que va a pasar esta temporada todavía nadie lo sabe. A esta altura de la temporada nadie se atreve a decir qué va a pasar en cualquier competición", reflexionó Lopetegui.

Lopetegui fue preguntado sobre la posibilidad de reforzar la plantilla en el mercado de invierno, pero aseguró que la solución está en los jugadores.

"La solución está en los jugadores que tengo, tengo plena confianza en la plantilla y estoy convencido de que vamos a hacer una gran temporada", indicó Lopetegui.

"Me encuentro bien, sin dudas, Esto es el Real Madrid y la exigencia es máxima. Es un equipo que puede alcanzar todas las cotas esta temporada, queda insistir y trabajar. No nos centramos en cinco partidos o en seis". apuntó al ser preguntado sobre el Clásico.

Lopetegui celebró la recuperación de Isco y admitió que Carvajal es el único jugador lesionado a día de hoy.

"Isco es un jugador importante. Me alivia tener el máximo número de jugadores disponibles. Estamos contentos de que se haya recuperado y esté a disposición del cuerpo técnico", señaló Laopetegui.

Por último, Lopetegui habló sobre Benzema: "Físicamente ha tenido una peeuqeña lesión y se ha ido incorporando gradualmente y vamos a ver qué sensaciones tenemos con él. Piscológicamente no tengo mucha información, pero yo lo he visto bien y sin problemas".