Lopetegui: "La mayor motivación del equipo está por encima de los premios individuales"

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, confesó que, aunque los premios individuales son "inherentes al fútbol actual", no son lo que más le gusta, ni le "motiva demasiado" ganar el de mejor técnico del año, aunque sí afirmó que, de haber galardones, "mejor" que sean para sus "jugadores".

"La mayor motivación del equipo está por encima de los premios individuales, la motivación es conseguir los tres puntos ante el Sevilla, donde históricamente ha sido difícil", sentenció el técnico vasco en la rueda de prensa previa al partido en el Sánchez-Pizjuán frente a los de Nervión.

Tras la resaca de la gala celebrada en Londres, el entrenador del Real Madrid confesó que no le "motiva demasiado ganar el 'The Best'" porque no le gustan los premios individuales y tiene una opinión "diferente a la prensa".

"Forma parte del mundo del fútbol. Es evidente que no es lo que más me gusta como entrenador, pero es inherente al fútbol actual. Estoy contento de que sean mis jugadores los premiados" afirmó.

Además, Lopetegui analizó al próximo rival, del que dice que es un "muy buen equipo", con un gran entrenador y unos jugadores que "se han adaptado muy bien al sistema de Machín".

"Tiene alternativas de ataque muy trabajadas y está en una buena racha goleadora. Para nosotros es un reto hacer un gran partido mañana", subrayó.

En este partido, correspondiente a la sexta jornada, no podrá estar Dani Carvajal, "descartado", ya que "tiene una sobrecarga y hay que esperar su evolución", y el de Asteasu tiene claro "quién será su sustituto", aunque no ha dado pistas.

"Las lesiones son normales en equipos que juegan cada tres días, debemos afrontarlo con confianza en los jugadores que están", agregó el técnico de los blancos haciendo referencia también a la apendicitis de Isco.

Tampoco dejó claro cuál será su portero en el Pizjuán, aunque parece que está clara la alternancia entre Liga, para Courtois, y 'Champions', para Keylor.

"La gestión es sencilla porque tenemos buenas soluciones, y su actitud es fantástica, la de los tres", dijo Lopetegui en relación a la polémica con los porteros.

Un partido "importante"

Pero el partido ante el Sevilla es una de las fechas señaladas en rojo en el calendario por su complejidad para conseguir la victoria, más cuando tienen que jugar cuatro partidos en apenas 11 días.

"Hay que afrontarlo día a día, cada partido es muy importante. El del Pizjuán nos ilusiona mucho. No analizamos en base a semanas, sino en base a partidos", afirmó el vasco.

Y para hacer un buen papel en esos próximos partidos en tan poco tiempo, Lopetegui sabe que dependen de ellos mismos, porque "el futuro se escribirá" en base a lo que los blancos hagan, y no les va a "caer del cielo".

"Este Madrid ha marcado época y que pueda seguir marcándola es nuestra ilusión. El futuro nos lo tenemos que ganar, el pasado ya está ganado", analizó el pasado cercano del uno de los Madrid más laureado de la historia.

Finalmente, quiso opinar sobre el VAR, "sin juzgar otras opiniones". El técnico vasco cree que el VAR "ayuda a que las decisiones dudosas tengan más luz, pero también tiene claro que "no va a ser la panacea".